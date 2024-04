Det er et trist faktum at Kristiansand kommune bryter loven hver eneste dag ved å ikke gi lovpålagte tjenester til avlastning for familier som har fått vedtak om dette. Samtidig står huset på Eg, tidligere «Andreas hus» klart til innflytting, skreddersydd for denne typen formål.

Ifølge interesseorganisasjoner og fagpersoner er det bare mindre justeringer som må til for å kunne ta dette i bruk. Jeg vil derfor på møte i helseutvalget be administrasjonen snarest å sette i gang prosessen med å utrede mulighetene for å overta huset for å kunne bruke disse lokalene til å utføre sine lovpålagte tjenester.