Men alt er ikke like idyllisk. Hver morgen og ettermiddag står jeg i kjøkkenvinduet og ser hvordan bilene suser av gårde, stort sett i rundt 50, sjelden 30 som er fartsgrensen. Folk som skal til og fra jobb, men også folk som kjører barna til og fra skole og barnehage. At en kan ha det travelt er selvsagt ingen unnskyldning. Gaten er tydelig skiltet og fartsgrensen i resten av området er 30 og 40, ikke 50, 60 eller 70.

Når kommunen henviser til at trafikkmengden er så liten at de ikke en gang bryr seg om å male opp gangfelt, er dette både pinlig og trist, især med tanke på den tragiske ulykken i Torridalsveien. Det skal ikke mer enn én bil til. Planene for utbedring av gaten kom for øvrig i posten for mangfoldige år siden, men ingen ting har blitt gjort. Og fartsdumper hjelper tydeligvis ikke.

Hvor lenge må vi i Eivind Jalrls gate vente på at noen i kommunen tar ansvar og gjør noe? Eller skal vi vente til nok en ulykke skjer? Jeg tror ikke det er i kommunens interesse, og barna har ikke råd til å vente.