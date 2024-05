Men først la meg si tusen takk til Mosvold & co som satser i på Sørlandet! Det at vi har eiendomsinvestorer som vil noe for Kristiansand, gjør kommunen vår mer attraktiv å leve, bo, studere og arbeide i, så tusen takk. Men når det kommer til Varden, så har jeg ikke den fulle forståelse. Det handler om arkitektur, om harmoni med annen bebyggelse, om byen vår og kommende generasjoner. Vi har fått Quadrum med sine høyhus med mange flotte arealeffektive arbeidsplasser, men skaper det et attraktivt utemiljø? Foreløpig er det ikke der vi beveger oss, går på tur og tar med kaffekoppen.

Høringen har fått svar. Mange svar. Lytter vi? Bygget er i strid med gjeldende reguleringsplan. Administrasjonen har snudd. En varde synes. Både fra veien og sjøveien. Det er vardene vi går etter i fjellet. Så godt det er å se neste varde merket med rød T for Turistforeningen, både når tåken legger seg og når solen skinner.

Hva ønsker vi for Kristiansand? Hvordan skal Kristiansand se ut? Jeg heier på utvikling, spennende nybygg og nytenking, men vil vi hvile øynene på en firkantet varde på Nedre Lund de neste 100 år?