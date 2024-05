“Mange tror at AO er arkitekter, men det er vel flere slike på www.arkitektur.no” skriver Nordmo. Nei, vi er ikke arkitekter - vi er et opprør som består av helt vanlige og uvanlige folk fra alle samfunnslag, som er lei å bli avspist med kommentarer som slike fra Nordmo. Vi har alle en rett til å mene noe om omgivelsene våre, uavhengig av yrke, utdannelse og nettverk.

Vi vil gjerne gå påstandene til Nordmo i sømmene. Nordmo skriver bla at tomten til Varden er en av flere som ble ansett som aktuell for høyhus i høyhusutredningen. Om det er flere steder som er aktuelle for høyhus, så kan man vel sette Varden et annet sted? Samtidig så har administrasjonen nå snudd og mener at høyhuset burde skrinlegges. Er administrasjonens egne arkitekter dårligere enn Mosvold sine?

"Varden" spiller på lag med kontorbyggene som ligger mellom p-plassen og Otra, og er fritt og langt fra den tidstypiske boligbebyggelsen på Lund”.

Varden forblir ikke langt unna den sted- og tidstypiske bebyggelsen på Nedre Lund og Flaten. At en riksvei er imellom rettferdiggjør ikke dette uttrykket og høyden som rager 10 etasjer over området. Det at det politiske flertallet har vedtatt høyhus ved flere ganger viser jo bare hvor avkoblet politikerne i Kristiansand lenge har vært. Heldigvis ser vi nå at det legges forskning og faglig begrunnelse bak, og da snur flere politikere.

Alle høyhusene i Kristiansand som kommer opp er også helt like - klipp og lim. Grunnen til at de godkjennes er fordi utbyggerne ikke presenterer andre alternativer, overfor politikerne og kommunen. Samtidig som kommunen og politikerne ikke krever flere alternativer; Så man gjør som man alltid har gjort.

“Like kult som Quadrum blir for de som kommer fra vest, tror jeg «Varden» vil bli for de som kommer inn mot Kristiansand fra øst.” skriver Nordmo. At “Varden” blir like “kul” som Quadrum for folk er bare spekulasjoner. Veldig mange mener at Quadrum er direkte stygg og kjipt. Hvordan kan vi da stole på at “Varden” vil se “kul” ut når den evt. står ferdig?

Når man kommer til Kristiansand fra øst så kjører man sannsynligvis gjennom Oddernestunnelen. Man får om muligens et lite glimt av en lav, mørk og glassbelagt konstruksjon i 70 km/t fra brua. Med den reduserte størrelsen på Varden, så mister den også sitt største argument som “signalbygg”. Alle piler peker på at utbygger får flere kontorplasser, mer 1etg rettet mot næring, og større utnyttelse av tomten om man deler opp i flere lavere bygg. Hvorfor ikke få utbygger til å presentere et slikt alternativ?

Hvorfor trenger en næringsklynge, som i all hovedsak består av kontorer, noe "iøynefallende"? Hvorfor ikke bygge noe vakkert, lunt, med menneskelig skala og skape gode forutsetninger for de ansatte på Kjøita, enn kun å lage et "signalbygg"? Hva med et signalområde, slik som f.eks fiskebrygga fungerer?

Interessant er det også at eiendomsprisen Odd Nordmo sikter til som Trollvegg fikk (Markens gate 13-15), var gitt av bransjen selv; i dommerpanelet satt det en representant fra Næringsmegleren, DnB og plan- og bygningssjef Venke Moe. Det var på ingen måter vanlige folk som kunne stemme i denne kåringen. Så hvor stor prestisje er det egentlig?

Odd Nordmo skriver også at det som kommer fra “facebook-gruppen” eller hvor mange leserinnlegg ressurssterke nabolag produserer, ikke er det som skal avgjøre slike saker.

Sosiale medier er like mye en måte å uttrykke sine demokratiske rett på som andre kanaler; dette gjelder om man enten er for eller imot en sak.

Det å si at flere hundre underskrifter, folkelig engasjement og “riktig” medvirkningsarbeid ikke har noe å si for en reguleringsplan er feil. En reguleringsplan ligger der som en føring og skal ikke overskrides med mindre det er særskilte behov. Slik reguleringsplanen er nå må beboerne på Lund forholde seg til strenge regler, der til og med innkjøp av type vinduer er regulert. Mosvold kan derimot gjøre som de vil, med velsignelse fra Odd Nordmo og flere til.

Avslutningsvis stiller vi oss spørsmålet om hva som er poenget med areal- og miljøutvalget dersom arkitektene vet bedre enn politikerne (og oss andre dødelige). Dette må jo være en fin utgiftspost for leder Odd Nordmo å stryke, så kan arkitekter og utbyggere få gjøre som de vil i byen vår, de vet tross alt best…