Underlig vurdering i lys av det nedenstående. Les og lær:

«Det er EU-regler fra 2006 som gjør hverdagen lettere for fartsglade bilister. Hver fotoboks skal varsles med et lite, blått skilt med bilde av et fotoapparat. Skiltet skal være plassert i god tid før fotoboksen, slik at du har rikelig med tid til å bremse ned».

«Det spiller ingen rolle for oss. Vi bryr oss kun om at farten skal ned, og ser på dette som en service overfor bilistene», sier avdelingsingeniør Arne Kleiveland ved Statens vegvesen region vest til iBergen.no. Hva er det Støre ikke har fått med seg? Begge metoder har åpenbart samme hensikt, at bilføreren skal sette ned farten. Eller, er Støre mer opptatt av å fylle statens pengebinge med bøter?