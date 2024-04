Noen vil jo si dette er gledelig, mens andre (meg for eksempel) ser på det som et stort spill for galleriet når det gjelder mange av de som i det siste har ytret sin bekymring rundt trygge skoleveier for barna våre. Det er fordi de har vært så voldsomt imot en del tiltak som er nødvendige for å ha midler til å trygge barna våre. Bompenger, for eksempel. Bare ordet alene får en del ihuga populister til å få brekningsfornemmelser, men nå vil nok det endre seg. Drastisk.

Jeg regner ikke med å se noen ta til orde mot bompenger etter dette, med mindre de vil ta ansvaret for at ikke skoleveiene blir tryggere. Hjertesoner, som noen kaller det, er sannsynligvis ikke mulig å skape uten bompenger. Beklager om noens illusjoner brast, men dette er hva du er med og betaler for som bilist. Du som gladelig donerer din skjerv i bommen, du redder liv. Tusen takk!