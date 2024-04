I økonomiplanen som bystyreflertallet har vedtatt for helse og mestring i planperioden 2024-2027, er ikke helsebudsjettet kompensert verken for demografi, lønn eller prisvekst.

Dette medfører i klartekst dramatiske innsparinger og kutt i tilbud og drift til tusenvis av medmennesker som i dag mottar helt nødvendige tjenester innenfor hele den store helse- og mestringssektoren.

Mine to enkle spørsmål til Høyre-ordfører Bernander i bystyret onsdag den 24. april var derfor: 1. Mener ordføreren at de dramatisk store kuttene i helse- og mestringssektoren er greit? 2. Hva vil ordføreren si til de tusener av brukere, foreldre og andre berørte omsorgspersoner som nå får kutt og endringer i sine livsnødvendige kommunale tjenester innenfor den viktige helse- og mestringssektoren?

Det var derfor overraskende trist og svært skuffende at ordføreren ikke var i nærheten å gi svar på mine to klare og enkle spørsmål. Dette bekrefter dessverre etter min mening at flertallspartiene: Høyre, KrF, Frp og Venstre som styrer Kristiansand ikke setter lovpålagte oppgaver innenfor helse- og mestringssektoren først.