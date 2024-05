Hva det heter er ikke viktig for oss, hvem som kom med forslaget er ikke viktig for oss. Det som er viktig er at pasientgruppen som trenger det, de sårbare grupper, får dette tilbudet. At de som har et godt fungerende tilbud i dag, ikke mister tilbudet. At tilbudet ikke må stoppe opp et år for så å starte opp igjen.

Nå er det foreslått at finansieringen av den gamle ordningen skal avsluttes før ny ordning iverksettes. Selv om prosjektperioden har avsluttet, så er finansieringen blitt forlenget. I stasbudsjettet for 2024 er det foreslått avsluttet 1. juli i år. Samtidig er det sagt at et nytt tilbud skal komme om et års tid. Unntaket koster ikke så mye, og det kan forlenges om det er politisk vilje. En politisk vilje de kan vise ved revidert nasjonalbudsjett.

Vi vet at ny helseminister Jan Christian Vestre skal følge opp Nasjonal helse- og omsorgsplan som ble lagt frem av tidligere helseminister Ingvild Kjerkol. Planen påpeker at helsetjenestene trenger tverrfaglighet inn i fastlegekontorene, at vi trenger profesjonsnøytrale satser. Vi håper derfor at Vestre ser behovet for å sikre de fastlegekontorene som er kommet godt i gang med det tverrfaglige arbeidet, men det haster fordi revidert nasjonalbudsjett legges frem nå.

Mitt håp er at alle stortingspolitikerne ser at dette ikke er partipolitikk, dette er en tjeneste vi trenger uavhengig av hvem som regjerer. For meg blir det uforståelig at når de politiske partier på begge sider er enige om at fremtidens helsetjenester trenger denne tverrfagligheten, når de er enige om veien videre, så klarer de ikke sammen å sikre at vi ikke miste stafettpinnen på vekslingen. Det er uforståelig at politiske prinsipper går ut over pasientene.