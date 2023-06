PPs miliardpakke – et eventyr?

Hei, Nanna Thune, takk for at du deler med oss at du ikke forstår, slik at vi kan forsøke å forklare noe nærmere hva PP tenker med «milliardpakka til omsorg og skole», ei omprioriteringspakke som vi i PP mener må til, og som retter seg til de i Kristiansand som virkelig trenger det.