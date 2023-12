Ser uttalelser gjort av kommunalminister Erling Sande og hans forgjenger Sigbjørn Gjelsvik så er denne folkeavstemningen bindende. Problemet er bare at måten man ønsker å gjennomføre folkeavstemningen ikke følger den standarden vi har for valg i Norge. Den er milevis unna den standarden vi har for valg, og valgarrangør har ingen garanti for at stemmen er avgitt av den stemmeberettigede, eller om den stemmeberettige har vært utsatt for utilbørlig påvirkning eller press. I korthet, det er en fare for at noen ser sitt snitt til å jukse, ved å f.eks. dra rundt og "hjelpe" folk å stemme. Dette gjelder både digitale valg og det å holde avstemning per brev.

Min spådom er at om dette gjennomføres, uansett resultat, så vil det sannsynligvis ende opp i rettssystemet. Det er fordi man enkelt og greit har grunnlag for å si at ikke gjennomføringen av valget foregår på en måte som garanterer et rettferdig valg, og dermed blir det grunnlag for begge sider for å prøve å underkjenne et eventuelt resultat. Så har vi det gående enda lengre, med mer usikkerhet for alle de som påvirkes av denne elendigheten. Dermed kan en allerede kostbar prosess bli enda mer kostbar, og uforutsigbarheten for borgere i Kristiansand kommune vil fortsette enda lenger. Det er ganske påfallende å se at Søgne-lobbyen ikke kritiserer regjeringens valgte metode, men ser ut til å ønske et udemokratisk valg. Det er tenkelig den eneste måten de kan vinne på.