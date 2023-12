Alle mulige påfunn tas i bruk nå. Blant annet forsøk på å påføre oss det som jeg vil kalle "kostnadsskam". Det var aldri snakk om slik forsiktighet i pengebruk da reformen i sin tid ble gjennomført - til seks-syv milliarder kroner. Da var det full guffe. "Det er krig i Europa", sier de nå. Ja, dessverre - men nettopp derfor tjener Norge enormt mye mer penger enn ellers på olje, gass og vannkraft, og da har vi ennå bedre råd til å ta utgiftene med å rette opp i grove feil som ble begått mot oss lokalt. Så kast av deg "kostnadsskammen" om du føler den!

Og den delen av Nye Kristiansand-forkjemperne i Søgne/Songdalen som i det siste har ytret at de er engstelige for hacking, "påvirkning utenfra" (det som ellers kalles normal debatt blant familie, venner og kolleger!) og mangel på privatliv når det skal stemmes elektronisk og pr. brev? Vil de ta konsekvensen av denne argumentasjon, og selv avstå fra å stemme?

Neppe! Jeg tror ikke de er det minste engstelige på egne vegne. Det er oss, og i ennå større grad Valgdirektoratet og regjeringen de ønsker å skremme, slik at valget kan utsettes og de kan tenke ut ennå flere strategier for å utsette det videre, eller aller helst avlyse hele folkeavstemningen. Mest snodig er kravet om at også byfolket skulle få stemme. Noen fikk nylig sagt det godt: Det er som å la katten bestemme om den skal få lov å spise musa.

Men hjulene er i gang nå, og det ville overraske meg veldig om det kom beskjed fra Oslo i 11. time om at det hele skal settes på vent. Så nå gjenstår det å understreke viktigheten av å delta. Vi må dagstøtt spre det gode budskap - om at dette ikke bare er et liksom-valg som i juni 2016.

Sier flertallet av velgerne "ut", så blir det "ut".

Rent formelt vil det ikke skje før 1. januar 2026, men det vil være herlig å vite at datoen hele tiden nærmer seg. Og uten å være jurist, så vet jeg at Kristiansand i mellomtiden vil få store begrensninger mht. hva de kan foreta seg av disposisjoner i bydelene våre. Fra én bestemt dato vil helt nye bindinger tre i kraft. Da vil de ikke kunne selge kommunale bygninger i full fart, eventuelt rive bygningsmassen og selge ut tomter der - som de flere ganger har vurdert når det gjelder Tinntjønn skole - eller selge store tomteområder for å grabbe med seg kontanter på fallrepet. Våre riksmyndigheter vil ha ørneblikk på dem, og vil garantert gripe inn i tide hvis lokalmyndighetene i Kristiansand finner på noen siste sprell mot oss.