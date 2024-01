Jeg er opptatt av gode kommunale tjenester. Gode tjenester for alle i byen, fra Søgne til Tveit og fra Songdalen til Flekkerøya. En mulig kommunedeling er først og fremst folk i Søgne og Songdalen sin kamp, men den angår oss alle. Jeg tenker verden blir et fattigere sted den dagen engasjerte mennesker ikke får lov til å engasjere seg.

Innledningsvis vil jeg bare gi oss alle litt skryt. Jeg opplever ikke at vi er for ufine med hverandre. Vi opptrer med mer respekt for hverandre enn det som ble vist i forrige bystyreperiode i Kristiansand, og bedre enn det som var normalen i Søgne Rådhus. Men sånn bør det også være. Vi skal snakke til og om hverandre med respekt.

Når det er sagt, så skal vi ikke være persilledusker heller. Når jeg opplever at en aksjonsgruppe serverer usannheter, unøyaktigheter og faktiske feil, så må det være lov å si ifra. Sannheten er der ute et sted, og den fortjener folk å høre. Jeg forventer kun det samme i retur.

Så er det underlig, men kanskje forståelig, at aksjonsgruppa ikke benyttet anledningen til å gjenta de udokumenterte påstandene sine vedrørende økonomi. Statsforvalteren (SF) har allerede slått fast at om noe, så er det sentrum som sponser Søgne og Songdalen, ikke omvendt. «Søgne som rikere» enn Kristiansand er også grundig motsagt de siste dagene, noe SF også har gjort: «Kunnskapsgrunnlaget Statsforvalteren har lagt fram gir ikke grunnlag for konklusjonen om at Søgne og Songdalen vil få en bedre økonomi enn Kristiansand etter en eventuell deling.»

Dette er nok et hardt slag for reverseringsgruppa, for mange har dessverre trodd på unøyaktighetene deres, og bygd sitt standpunkt på nettopp dette. Forhåpentligvis er det slutt på det nå.

Hadde SF sagt at en deling ville gitt bedre tjenester, så hadde jeg også gått inn for deling. Men SF sier det motsatte. Jeg håper alle som skal avgi stemme leser SF «Konsekvenser av en deling», side 12 i Kunnskapsgrunnlagets kortversjon.

Men mest inntrykk gjør det å høre historier fra Søgne og Songdalen. Fra folk som ønsker å bli i dagens kommune. Jeg har skrevet om dette tidligere, og skal ikke ta hele regla en gang til.

Det tegner seg et bilde hvor de som virkelig trenger sterke kommunale tjenester ønsker å beholde dagens situasjon, mens de som akkurat nå ikke trenger det i samme grad, har lettere for å kreve sin «egen» kommune. Det er noe å tenke gjennom, når man skal avgi sin stemme.

Det er enkelt å forstå frustrasjonen til dem som opplever seg overkjørt, og at det har vært en dårlig prosess. Nå blir det folkeavstemning, og forhåpentligvis bidrar den til å oppheve stemplet som tvangssammenslått. Da er «feilen» rettet, og vi kan gå videre i livet sammen. For en kommune handler i bunn og grunn om kvaliteten på kommunale tjenester til befolkningen, og ikke grenser i et kart.

Men ja. Søgne og Songdalens innbyggere har de beste forutsetninger for å ta utmerket vare på seg og sine, og det gjør de best ved å stemme nei til deling.