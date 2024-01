En ting skal jeg si meg veldig enig i, vi har en lang og flott kommune, og den fortjener at vi både ser opp og ser fremover.

Det er bemerkelsesverdig mye mer en ser når en velger å løfte blikket, fremfor å stirre ned i bakken når en er ute og går. Er en fortapt i tanker om hvordan ting en gang så ut, så går en ofte glipp av hvordan ting faktisk er, hvordan ting har endret seg fra sist en tok akkurat den veien om akkurat det stedet en tenker så ofte på, men ikke så ofte ser til. Jeg merker det hele tiden.

Jeg har selv jobbet i Søgne, har nær familie i Søgne, har mange venner i Søgne og er titt og ofte i Søgne. Hver gang ser jeg noe nytt, det skjer ting i bygda, bygda er stolt og beveger seg fremover. Datteren min har danset på Sygna i regi av Kristiansand kulturskole i snart to år, og hver gang jeg leverer henne, så tar jeg en rusletur i sentrum på Nodeland, og ser noe nytt hver gang. Når det nærmer seg vinter, har jeg en fast vedleverandør som holder til på Finsland, stedet lengst nord som etter å ha lest boken av Gaute Heivoll om sektiåtte forrædere har gitt meg knagger og landemerker å se etter, stedet hvor vi har jobbet for å få realisert Kilenparken, selveste toppen av Kristiansand. Bygda er stolt og beveger seg fremover. Det er få som kikker ned på skoene sine, istedet kikker de opp og frem og sikter mot der de skal.

Selv i mitt eget nabolag på Mosby skjer det ting fra dag til dag, og jeg husker jeg fortalte om bygda i byen til Fritidsnytt i forkant av sammenslåingen, om hvordan vi blir sett, inkludert og lyttet til – også i utkanten av kommunen. Bygda mi er stolt og beveger seg fremover. Felles er at vi alle er innbyggere i Kristiansand, samtidig som identiteten, engasjementet og stoltheten står sterkt i de bygdene vi bor i. Men klima, da. Det blir jo ikke kortere fra Finsland til Kvadraturen for de som jobber der, med en reversering. Det blir ikke mindre avstand fra Ålo til Sørlandsparken for de som vil en tur på Biltema, eller de som har venner eller familie de skal besøke på Tveit. De som skal til byen, drar til byen, de som ikke drar til byen, vil ikke trenge å tenke på det. De som vil til Kunstsilo eller Kilden, må dra til Odderøya uansett hvor de må bo, for det er kun der de institusjonene finnes.

De av oss som er mer på kulturskolen på Sygna, synes derimot det er fantastisk å kunne dra til Nodeland. Og bussen?

Vi ruller ut hentetransport som AKT Svipp i stadig flere områder av Agder, og Kristiansand får mer midler til kollektiv enn kommunene rundt, så bussen vil fortsatt gå og klima vil bli ivaretatt.

Derimot vil en reversering være en utfordring for det systematiske og nødvendige arbeidet som kommunen driver i egen organisasjon, fokuset utover på klima og miljøutfordringene vi står overfor, og vår evne til å gjøre omstillinger som samfunn. Det er ikke noe jeg finner på, det er statsforvalterens egne ord.

Så ja, Tore. Det er lurt å løfte blikket, det er lurt å se fremover. Vi går glipp av det som er rundt oss, vi glemmer å bygge videre på det vi har, om vi ikke gjør det. Vi må heller ta det som er og sørge for å hele tiden være i bevegelse, ellers gror vi fast.