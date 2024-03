Jeg har bedt Å Energi om å få opplyst om vilkårene i kraftavtalen selskapet har gitt Morrow. Det nekter det offentlig eide selskapet å gjøre. Dermed ønsker Å Energi dessverre å skjule hvor gunstig strømavtale de kan ha gitt Morrow.

Det er beklagelig at de ønsker å praktisere slikt hemmelighold. Statkraft var på sin side åpne om den meget gunstige avtalen de inngikk med Deutsche Bahn til sammenligning. Å Energi på sin side ønsker å hindre offentligheten å få vite til hvilken pris Morrow kan kjøpe strømmen for og hvor mye kraft selskapet kan ta ut.

I denne avtalen kan det skjule seg noe som kan være særdeles ubehagelig for Å Energi. Det er nemlig ikke utenkelig at Morrow har fått inn i avtalen at kraft de ikke selv bruker, kan de allikevel ta ut og videreselge til full markedspris.

Slike avtaler er ikke nødvendigvis uvanlige for den kraftkrevende industrien. Tanken bak er at kraftselskapet får en fast inntekt, mens produsenten kan selge strøm de ikke selv bruker ved driftsstans over kortere perioder. Da blir det mindre behov for permitteringer som igjen styrker bedriften og gjør dem til sikre betalere.

Morrow ser imidlertid ut til å bli noe helt annet. Da selskapet var etablert, ble det uttalt at fabrikken skulle etter planen være ferdig utbygd i 2026 og kreve minimum 315 MW strøm. Til sammenligning så er et småkraftverk definert som produsent av under 10 MW i året. Det skulle bli produsert 700.000 bilbatterier i året på Morrow og være arbeidsplassen til rundt 2500 personer. Nå vet vi at dette er langt, langt unna realiteten. Morrow har ingen kunder, ingen batterivei og mangler kapital. Selv planen om bilbatterier er til og med lagt i en skuff, har ledelsen i Morrow bekreftet i en podcast fra Finansavisen. Nå skal de satse på stasjonære batterier og håpe at de får noen kunder, selv om de enda ikke har produsert et eneste batteri.

Det store spørsmålet som Å Energi nekter å svare på, er om Morrow likevel kan ta ut de 315 MW i strøm og videreselge overskuddet til full markedspris?

Taperne vil isåfall bli innbyggerne i Å Energi-kommunene. Fordi det vil bli mindre til utbytte og dermed enda strammere kommunebudsjetter. Kanskje Morrow til og med blir direkte subsidiert av Å Energi og får kjøpe kraft til produksjonspris?

Jeg håper at politikerne vil reagere og kreve at avtalen offentliggjøres.