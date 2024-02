Jeg er 28 år gammel, småbarnsmamma til en 2-åring og en 1-åring, i tillegg er jeg stortingsrepresentant som pendler fra min idylliske hjemplass til den politiske sirkusmanesjen i Oslo. Velkommen til min virkelighet!

Mange er nysgjerrige på hvordan hverdagen er når man samtidig skal være småbarnsmor og stortingsrepresentant. Jeg pleier stort sett å svare med et nølende smil og en «la meg sjekke kalenderen min». Det å være ung i politikken kan være en utfordring i seg selv. Det å være småbarnsforelder er en hektisk livsstil. Det å balansere politikk med bleieskift, politiske møter og morsomme barnesanger kan virkelig være en kabal av dimensjoner.

Jeg har lært at politikk har mange likhetstrekk med å være småbarnsforelder. Det krever tålmodighet, utholdenhet og evne til å løse krisesituasjoner raskt. Som mange småbarnsforeldre kan jeg føle meg som en ekspert på konfliktløsning de dagene jeg har meklet mellom to barn som opplever verdens undergang når de skal leke med den samme leken. De lærer meg også mer om logistikk og multitasking enn jeg noen gang kunne ha forestilt meg.

Læringen går begge veier. Min 2-åring kan allerede forhandle om klesvalg med et glimt i øyet, og hun har sin egen politiske plattform for obligatoriske boller i barnehagen. Jeg er blitt mammaen til en minipolitiker.

Til tross for kaos og tidsklemme, har jeg tro på hva jeg gir i politikken. Vi, småbarnsmødre, trenger å være representert i politikken, og politikken trenger oss! Vi må delta og høres når lovene skal bestemmes og budsjettene vedtas. Vi har med oss helt egne erfaringer og kunnskap som kan gjøre Norge bedre.

Jeg har to fantastiske jenter, og de har lært meg mer om logistikk, multitasking og det å være tålmodig enn jeg noen gang kunne ha forestilt meg. Samtidig har de minnet meg på viktigheten av å være til stede i øyeblikket, for noen ganger er det eneste riktige svaret på en politisk utfordring en varm klem og et "jeg elsker deg, mamma."

Så, til de med små barn der ute som vurderer en karriere i politikk lokalt, på fylkesplan eller nasjonalt: Det er utfordrende, det er hektisk, men det er også utrolig givende. For meg handler det om å være et godt forbilde for mine små, samtidig som jeg prøver å gjøre en forskjell for alle småbarnsforeldre der ute. Å kombinere jobb som krever mer enn 100% av tiden, med bleieskift og samtaler som "nei, du kan ikke ha sjokolade til frokost", er som å sykle på line uten sikkerhetsnett. Men det er også den beste sirkusforestillingen jeg noensinne har vært en del av.

Hvis flere vil balansere på linen med meg, så husk at vi ikke er alene. Vi kan være hverandres støtteapparat i kronglete og krevende hverdager. Kjære medforeldre, småbarnsmødre og supermammaer der ute: gratulerer med morsdagen!