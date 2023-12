Aldri i nyere tid har det vært så mange konflikter i Europa eller så stor usikkerhet i økonomien som nå. Dette preger oss som enkeltmennesker, og det preger oss som land.

I kommunen vår har vi store økonomiske underskudd på de viktigste tjenesteområdene. Stadig nye grupper opplever at økonomien ikke strekker til. Matkøene øker, og forskjellene blir stadig tydeligere. Byen vår oppleves ikke som en by for alle.

Kampen mot utenforskap er vår sak nummer én. Vi vil bygge kapasitet i mennesker, det vil også lønne seg – for den enkelte og for samfunnet.

Derfor har Partiet Sentrum, i vårt første budsjettsamarbeid, fokus på tiltak som retter seg konkret mot lavinntekt og økonomisk utenforskap. Derfor setter vi tydelig fokus på at Kristiansand må bli en menneskerettighetskommune som tar på alvor våre vedtatte konvensjoner som sikrer alle like rettigheter.

For oss er ikke lavere eiendomsskatt det viktigste når tiltak skal iverksettes for en bedret økonomi for de som trenger det mest. Heller ikke synes vi det er en strategisk god løsning å flytte store pengepotter til private aktører uten klare svar på våre definerte utfordringer. Ansvaret for gjennomføring av gode offentlige tjenester må kommunen ta selv gjennom klare planer og bestillinger. Vi ser nå at posisjonens budsjettforslag styrker enkeltorganisasjoner fremfor mangfoldet.

Vi må fjerne matkøene. For langsiktig bekjempelse av lavinntekt, fattigdom og levekårsutfordringer må vi tenke på tvers av sektorer og sørge for helhetlige tiltak som gir strukturelle endringer. Vi kan ikke frasi oss eller dele ut ansvaret til det frivillige, vi må som kommune sikre bærekraftige løsninger.

Personer med funksjonsnedsettelser opplever mindre grad av deltakelse på mange områder. Vi ønsker oss konkrete planer som sikrer økt deltakelse innen skole, arbeid, bolig og fritidsaktiviteter. Det er på tide at vi sikrer lokal implementering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Folk er ressurser – ikke kostnader eller utfordringer.

Vi ønsker at kommunen skal være rustet for framtiden. Økte behov og mindre ressurser gjør at vi må ha en hensiktsmessig og løsningsorientert organisasjon. Ingen del av kommunen kan gå klar av vurdering. Derfor våger vi å peke på at kommunens stabsfunksjoner kan vurderes samlet i en struktur hvor man oppnår bedre samhandling og enklere lederstrukturer.

Vi utfordrer byens styrende koalisjon! Dette kunne blitt en historisk felles satsing på menneskerettigheter og bekjempelse av køer og lavinntekt. Bygging av kapasitet i folk. Istedenfor blir det et flaut fokus på lavere eiendomsskatt.