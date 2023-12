Foto: Jacob J. Buchard

Jeg har de siste 15 årene reist med toget tur/retur Stavanger - Kristiansand pga mine gamle foreldre. Dessverre går det for sjelden buss på denne strekningen. Logistikk og informasjon ut til kundene er nok et fremmedord for Vy.

Jeg har full forståelse for at ting kan oppstå i forbindelse med f.eks. dårlig vær. En gang sto jeg på Nodeland stasjon, det var snø og flere minusgrader, det var ingen steder å gå inn, da nytt bygg på stasjonen var under oppføring. Da vi hadde stått der i ca en halvtime kom det på høytaleren at toget ble ytterligere en time forsinket. Vi bestemte oss da for å kjøre til Kristiansand og ta en kopp kaffe på en kafe imens vi ventet og heller gå på der. Da det nærmet seg den nye tiden toget skulle gå og vi ankom stasjonen, var det såvidt vi rakk toget da det hadde ankommet tidligere enn annonsert og gikk igjen med en gang uten å forholde seg til den nye tiden.

Jeg har mange episoder fra mine år som reisene, forsinkelser blir veldig ofte ikke annonsert over høyttaler på toget, så jeg må i min frustrasjon bare le når toget f.eks. skal være fremme kl 19.52! Det burde heller stå rundt kl 20! Nei, Vy er et sørgelig kapittel, det er bare så trist at ingen av de som har ansvar bryr seg.