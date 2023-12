Et menneskeliv er like mye verd uansett hvor man befinner seg. Gravdal sykehus ligger i Vest-Lofoten.

Det å miste dette sykehuset vil bli en katastrofe for innbyggerne. Vi søringer har stort sett tøffelavstand til sykehusene. Nordpå mangler de infrastruktur nesten over alt. Det er mangel på jernbane, veier og ferger.

Værforholdene på vinteren kan lamme landsdelen. Helseministeren skyver fra seg ansvaret, og gjør som så mange ganger før, oppretter en komite som skal fremme en anbefaling til henne.

Du verden for noen svake politikere vi har på ministernivå. Problemet er at enkelte politikere ikke forstår hva politikere der oppe i nord bråker for.

Eventuelt nedlegging av Gravdal sykehus må ikke endelig besluttes av helseministeren! Det er Stortingets ansvar!

