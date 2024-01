Jeg har vært stort sett uenig i kritikken, og tenkt at de kan ikke hjelpe for at det er mangel på fagpersonell i landet. (En annen sak er om det blir lettere å rekruttere fagpersonell hvis funksjoner legges ned; den logikken forstår jeg ikke.)

Men ansatte kan heller ikke hjelpe for at ikke de kan komme seg på jobb i dette været! En operasjonssykepleier kan ikke ha hjemmekontor slik de overbetalte sjefene kan. Etter de siste dagenes vedtak om at de ansatte må ta avspasering eller ferie hvis de blir innesnødd eller på andre måter værfast, har jeg snudd: Sykehusledelsen er kort og godt udugelig, og aner ingenting om personalbehandling. Spark dem!