Ødeleggende for både privatpersoner, og ikke minst for våre bedrifter. Men hva gjøres av våre lokale politikere i Kristiansand? Ja, det snakkes om at noe skal og må gjøres, men finnes det i det hele tatt vilje?

PP sammen med INP, Kleppelista og Konservativt fremmet følgende forslag på budsjettmøte i desember; «Bystyret ser med stor bekymring for utviklingen i strømprisene og ber kommunens representanter i Å Energi om at eiermakten benyttes i mye større grad, med det formål om at forbrukere av strøm i Sør-Norge skal få vesentlig lavere pris og at Å Energi skal gi tilbud til norske forbrukere som innebærer en strømpris nærme produksjonskost.»

Andre kommuner forsøker noe av det samme, men til vår store forbauselse så stemte hele posisjonen i Kristiansand og flere andre partier mot vårt forslag. Finnes det ikke vilje til å snu hver stein? Hvorfor stemmer partier som Høyre, Krf, Venstre, SP, Frp mot forslag som dette?

Rimelige energipriser har vært et konkurransefortrinn for Norge i lang tid. Lave strømpriser er åpenbart en stor grunn til mange suksesshistorier i Norge, og mye av grunnen til vår velstand, men nå velger vi å eksportere slike fortrinn ut av landet vårt. Hvor er viljen?