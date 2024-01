“Et samstemt internasjonalt samfunn, med USA i spissen, har i flere tiår krevd en tostatsløsning. De ser at det kun kan bli fred i regionen hvis også palestinerne får sin egen stat, som skal leve side om side med den jødiske staten. Men hva svarer den israelske regjeringen? De viser den politiske fingeren til alle andre.”

Her er Udjus inne på kjernen i konflikten: Israel som jødisk stat.

Han innser likevel ikke at det er palestinerne som her sitter med nøkkelen til løsning.

Palestinerne har lenge krevd sin egen stat, men har i alle år totalt avvist en løsning som innebærer en palestinsk stat som nabo til en jødisk stat. I flere omganger har palestinerne hatt tilbud om en palestinsk stat på opp mot 95 % av Vestbredden, hele Gaza + Øst-Jerusalem som hovedstad. Hver gang har de avvist tilbudet. De nekter rett og slett å være nabo til en jødisk stat.

Kravet om “rett til å vende tilbake” for millioner av etterkommere etter de opprinnelige arabiske flyktningene fra en krig for 75 år siden stopper en reell tostatsløsning.

I tillegg til en palestinske stat skal Israel nemlig presses til å måtte åpne opp sine grenser for flere millioner palestinske "flyktninger". Etter kort tid vil jødene ende opp som en minoritet i eget land. Israels tid som jødisk stat og tilfluktssted for verdens forfulgte jøder vil da være over. Dette totalt urealistiske kravet er derfor den egentlige årsaken til manglende fremgang i fredsprosessen.

Likevel er det Israel som utsettes for massivt internasjonalt press og som får hele skylden for at konflikten med palestinerne forblir uløst. I virkeligheten er det palestinerne som viser den politiske fingeren til alle andre.

Både USA og resten av verdenssamfunnet bør derfor heller stille tydelige og klare krav til den palestinske siden om å akseptere Israel som jødisk stat.

Det vil være et godt og nødvendig utgangspunkt for muligheten til en reell fredsløsning.