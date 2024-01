Alle med litt vett og forstand vet at det er farlig høy risiko med disse 100-vis av millioner store investeringene i batterier. Fakta er at det er husholdningskundene og næringslivet i form av høye strømpriser som må betale regningen for denne "hodeløse" satsingen på produksjon av batterier i Arendal.

Nok er nok - og nå må eierkommunene i Å Energi snarest si stopp!