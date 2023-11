Hva er årsaken til dette? Situasjonen er slik at over halvparten av norske leger, enten er utdannet i utlandet eller er importert. Det er visst billigere å sende norske legestudenter til utlandet for å få sin utdannelse. Er vi i den situasjon at vi har ikke god nok økonomi til å utdanne nok leger i Norge? At det er så mange utenlandske leger betyr også at det kan bli kommunikasjonsproblemer med fatale følger.

Så kommer en annen problemstilling. Sykehusøkonomien er basert på at drift investeringer går på samme budsjett. Hvis sykehusene bruker for mye penger på drift, går det på bekostning av investeringer i f.eks nybygg.

Hvis de bruker for mye penger på investeringer, blir det mindre til drift. Derfor må sykehusbudsjettene skilles. Et budsjett for drift, og et annet for investeringer. Er det politisk vilje og forstand til dette?