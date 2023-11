Det er skuffende at stortingsflertallet ikke vil gjøre nødvendige endringer når det gjelder underreguleringen av pensjonen til nordmenn som lider og sliter.

Derfor er det å håpe at våre stortingspolitikere åpner sitt hjerte og gir en julegave på minimum 5000 kroner ekstra til alle nordmenn som sliter. Alle vet at det vil koste penger å kompensere for manglende kjøpekraft og økte priser. Derfor blir det spennende å se om Stortinget og regjeringen nå i slutten av 2023, vil vise politisk handlekraft og bevilge noen ekstra tusenlapper til alle som sliter i julegave.

Jeg håper virkelig at det nå tverrpolitisk kan fattes nødvendige vedtak som gjør jula i år blir litt lettere økonomisk en det vanskelige året 2023. Adventstid er ventetid og jeg håper at folk som i dag sliter ikke må vente forgjeves, men vil bli hørt ved at det bevilges statlige penger til alle nordmenn som sliter.