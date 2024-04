Rapporten «Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet i Kristiansand» – en statusrapport som ble presentert for formannskapet 10.04.24, viser at 4 prosent av ungdommer i alderen 12 - 17 år var anmeldt for kriminalitet i 2023. Det er nesten 45 prosent økning i vold og trusler fra 2022-2023. Det er ungdom under 15 år som står for den største økningen i den registrerte volden. Dette er fullstendig uakseptabelt.

Dette var en sak Frp snakket mye om i valgkampen, og som har blitt en del av den borgerlige plattformen. Derfor ble det vedtatt et verbalforslag i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember, hvor man skal se på voldsproblematikk i by og skole med bred penn. I tillegg ble det lagt inn en halv million kroner for å gjøre dette arbeidet grundig, noe som er uvanlig for verbalforslag. Frp venter i stor spenning på at en tverrfaglig administrasjon legger frem en sak med offensive tiltak!

Politiets presentasjon for formannskapet var nedslående. Det var virkelig langt mellom lyspunktene. Men spørsmålet vi satt igjen med er om formannskapet og det politiske miljøet får den informasjonen vi trenger for å fatte riktige beslutninger?

Politiet og den kriminalforebyggende koordinatoren i kommunen har brukt mye energi på å sortere statistikken på «gutter og jenter». Det er vel og bra, gitt at vi har hatt problemer med kriminelle jentegjenger. Men hvorfor må vi ved hver eneste anledning stille spørsmålet «hva med etnisitet»? Dette er ikke nevnt i presentasjonen med ett eneste ord(!). Muntlig får vi likevel bekreftet at her er det absolutt problemstillinger. Etter vår mening ganske store.

Vi forventer at Stortinget tar vår storbyproblematikk på alvor. Vi er gode på forebyggende tiltak og det skal vi fortsette med og utvikle videre. Vi må imidlertid innse at dette ikke er tilstrekkelig slik samfunnet har utviklet seg. Hurtigdomstoler og redusert kriminell lavalder må på plass!

Ungdomsstraffen fungerer ikke etter Stortingets intensjon, derfor må systemet endres. Lærerne må få tilbake autoriteten og virkemidler for å håndtere de få som ødelegger for de mange. Vi har ikke som land eller by råd til at det er bøller og kriminelle som skal dominere gatene og skolene.