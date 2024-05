Budskapet vårt har vært klart fra første stund: vi ønsker velkommen en videreutvikling av området der utbyggerne holder seg til gjeldende reguleringsplan som tillater opp til 6 etasjer. Vi har nok vært naive, da det aldri falt oss inn at vi skulle få et problem av denne art i fanget. Januar 2022 ble vi informert om at utbyggerne ville bygge en «Varde» på 16 etasjer på Kjøita 6. Argumentet var blant annet at området skulle tilføres noe «nytt, spennende og fremoverlent». I løpet av prosessen har utbyggerne redusert bygget til 10 etasjer. Kan hende de tenker at vi må være «fornøyd» nå, siden det nye bygget vil kaste mindre skygge. Men det som opptar oss i denne saken handler om betydelig mer enn sol og skygge.

Hvorfor skal gjeldende reguleringsplan som tillater 6 etasjer skal fravikes? Vi bor i et område der eksisterende næringsbygg på 4-5 etasjer passer inn. Bygg på 6 etasjer vil derfor ikke avvike vesentlig. Men et bygg på 10 etasjer vil bryte radikalt, det er et vesentlig avvik. Vil det i fremtiden oppfattes som en klok og fornuftig avgjørelse å tillate et 10 etasjer bygg? Vil det oppfattes som «pent» og «veltilpasset»? Gir det økt næringsvekst å tillate10 fremfor 6 etasjer? De tre svarene er trolig Nei.

Utbyggerne har kommet med uttalelser lokalpressen som kan oppfattes som at de opplever seg forledet av administrasjonen i Plan og Bygg til å bygge i høyden. I tillegg har de sagt at det har kostet dem 15 millioner til nå, og det kan oppfattes som de mener at det er penger til ingen nytte dersom byggesøknaden blir avslått i bystyret, selv med reduksjon til 10 etasjer. Vi beboere ønsker forutsigbarhet, nettopp slik vi kan få ved at reguleringsplaner følges. Vi tror utbyggerne helt sikkert vil klare å utvikle dette området på en god og «spennende» måte innenfor gjeldende reguleringsplan.

Mener du som om politiker at du må stemme for utbyggeres planforslag 29. mai? I sakens gang har vi brukt tid, krefter og opplevd usikkerhet om vi i det hele tatt vil bli hørt. Vi har fått støtte fra flere partier og takker for støtten, men er samtidig skuffet over uttalelser som kommer fra enkeltpersoner i andre partier og hvordan saksgangen har vært.

Vi oppfordrer bystyret til å legge prestisje og politisk uenighet til side og å vedta administrasjonens innstilling i denne saken.