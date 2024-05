Det pågående “folkemordet” på palestinere startet også i 1948, hevder hun.

Tor Wennesland er FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Da han nylig besøkte Kristiansand, fikk han følgende spørsmål:

– Er det et folkemord som pågår nå?

– Det er det Den internasjonale domstolen som skal ta stilling til, for der er det jus og ikke synsing som gjelder, svarte Wennesland.

Det er derfor synsing og ikke jus når Jorunn Aanensen Kalvik, i likhet med mange andre meningsfeller, allerede har konkludert med at Israel driver med folkemord på palestinerne.

Dersom okkupasjonen av “Palestina” har foregått helt siden 1948, betyr jo det at Kalvik mener hele Israel ligger på okkupert palestinsk land.

Det har jo aldri tidligere eksistert noen selvstendig palestinsk stat, så når ble dette området palestinsk?

Skal “okkupasjonen” avsluttes, vil det i praksis si at Israel forsvinner fra kartet.

I et intervju med en libanesiske TV-kanalen LBCI sier Hamas-topp Ghazi Hamad at de kommer til å gjennomføre flere massakrer som de gjorde 7. oktober, da de drepte over 1200 israelere og kidnappet over 240. Hamad mener Israels eksistens er årsaken til all blodsutgytelsen.

– Israel er et land som ikke har noen plass her. Vi må fjerne det landet. Det er vi ikke redde for å si rett ut, forteller han.

Hvordan skal Israel forholde seg til en motstander som har Israels utslettelse nedfelt i sitt charter?

Israelerne vil også leve.