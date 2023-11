Videregående er ikke en lek

Videregående er ikke lengre grunnskole, og man går bare der om man vil det. Hvis man velger det, har man et eget ansvar i å lære stoffet. Dette er en av grunnene til at fraværsgrensa burde stå. Selvfølgelig kan skole være slitsomt og stressende, men når man da har valgt å gå på videregående, må man gå. Jeg har ofte hørt de som sier «det er bare skole», men hvis den oppførselen fortsetter kan det bli en uvane, som kan gå med deg hele livet, som når du skal få jobb. Da risikerer du å få sparken eller blir sagt opp hvis du ikke kommer, uten grunn. Derfor er det best å bare stoppe med det så fort som mulig.

Flere vil skulke

Hvis fraværsgrensa blir fjernet, blir det flere som skulker og ikke kommer på skolen. Det er lettere å bare si til seg selv «jeg orker ikke» eller «jeg vil ikke». Hvis ikke det er noen konsekvenser, hvorfor skal man da bry seg om å komme på skolen?

Det går ut over deg selv

Hvis man velger å ikke komme på skolen fordi man bare ikke orker, kan det enkelt gå utover egen læring. Man mister timer som kunne hvert viktige og informative til senere prøver eller eksamener. Snittet kan gå ned, og gjøre at man ikke kommer på neste høyskole eller universitet man vil. Og hvem sin feil er det da, hvis grunnen til dette er skulking?

Det er lov å være syk

Hvis man er syk, så går det nok som oftest greit. Selv om det er en hel uke, får du ikke over 10 % på et fag. Hvis man er ofte syk eller har andre problemer som smerter, er det også ikke vanskelig å finne en løsning. Da må du kanskje snakke med læreren din og legen din, for å finne en løsning, som kanskje innebærer å jobbe hjemme, eller noe sånt.

Hva er løsninga?

Fraværsgrensa er grei som den er. Løsninga er at man må lære seg å tilpasse den selv. Hvis du har lyst til å gå videre med utdanninga di, må du være innstilt til at det kommer til å bli hardere, og løsninga er ikke å skulke fordi man ikke vil. Kanskje det vil føles godt med en pause da du gjør det, men det kan komme tilbake mot deg. I form av en prøve, eksamen, eller når du mista karakter i faget. Det er da du skulle virkelig ønske at du ble i timen den gangen.