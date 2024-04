Men å sende folk til månen, framstille microchips, dyrke hvete eller bananer? Nei, vi er gode på oljeutvinning, fangst og oppdrett av maritime organismer. I tillegg er det mange mennesker med gode ideer som kan komme til nytte. Men hva vil nåværende regjering satse på? Potetdyrking! Joda, der er vi gode, men ikke gode nok til at kun 90% av forbruket er norskprodusert. Her må det tas grep! Inn med skyhøye tollsatser på franske amadine-poteter og alt annet uten tørråte-angrep. Det samme med ost. Er du ikke fornøyd med pultost, gammelost, brun- eller- gulost, så må du betale toll så det svir i pungen. Samtidig forsikrer regjeringen at alle skal få bedre økonomiske kår. Det blir det helt sikkert for alle som liker norsk sild og norske poteter.