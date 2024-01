Jeg kjempet for at innbyggerne i Søgne og Songdalen skulle få si sin mening på ny, etter forrige regjerings tvangssammenslåing av kommunene og jeg vant.

Nå blir det en folkeavstemning, resultatet av den vil jeg lytte til og jeg vil kjempe for flertall på Stortinget.

Hadde jeg fått valget på nytt i dag om jeg ønsket en sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen, så hadde jeg stemt nei igjen. Nettopp fordi den kommunen vi hadde i Songdalen opplevde jeg som svært velfungerende, en kommune som leverte gode tjenester til sine innbyggere. Et lokaldemokrati med nærhet til de folkevalgte og kort tjenestevei. En kommune med ansatte som hadde utviklet gode rutiner og systemer på mange plan, hvor de ansatte trivdes og hadde et stort engasjement for å bli bedre. Den kommunen forsvant 01.01.2020.

Jeg mener ikke at alt har blitt verre i den nye kommunen, absolutt ikke. Men jeg mener heller ikke at alt har blitt bedre. For det er nemlig ikke så svarthvitt som en kan få inntrykk av etter de siste ukene i media og på Facebook. I gamle Songdalen som jeg kjenner best, og helt sikkert i Søgne også, så var heller ikke alt perfekt, men det var vårt. Det finnes ingen kommuner hvor alt er helt perfekt. Det er mye man kan si om prosessen frem til i dag, men det jeg kjenner mest av alt på er tristhet og frustrasjon. Tristhet over den kommunen vi en gang hadde som ble tatt fra oss mot folkets vilje. Frustrasjon over den motstanden mot å la innbyggerne få si sin mening på nytt.

Kritikken mot regjeringen om prosessen knyttet til folkeavstemningen er endeløs, overkjøring av lokaldemokrati blir det kalt. Kritikerne sier det har dratt altfor langt ut i tid, at en ikke kan la ansatte gå gjennom en slik uvisshet, at de folkevalgte kan risikere å bli kastet midt i perioden. De samme kritikerne kunne unngått alt dette, hadde de bare spilt på lag med regjeringen fra start. Dersom bystyret i Kristiansand hadde tatt regjeringens signaler på alvor og gjennomført en folkeavstemning kort tid etter statsforvalterens kunnskapsgrunnlag var klart. Da kunne man både fått gjennomført avstemningen fysisk, slik det har blitt utrykt ønske om, og avstemningen kunne blitt gjennomført i forbindelse med, eller i forkant av, lokalvalget som var i høst.

Jeg kan ikke fatte at flertallet i bystyret kan være så redde for noe så demokratisk som å lytte til sine egne innbyggere. Åpenbart har trenering vært strategien, i håp om at det aldri ville bli gjennomført noen folkeavstemning.

Samtidig er det viktig å få frem at denne saken ikke er svarthvitt. Det er faktisk mulig å mene det er bra at folk får si sin mening i en folkeavstemning uten at det betyr at man ønsker en oppdeling og motsatt. Jeg har kjempet og kjemper for folkets rett til å si sin mening, uavhengig av hva den meningen er. Og jeg vil respektere resultatet av folkeavstemningen, for det er et slikt demokrati jeg vil ha.

Senterpartiet har hele veien vært den tydeligste motstanderen av kommunereformen og har ikke gått til valg på verken oppdeling eller sammenslåing. Vi har gått til valg på frivillighet, vi mener det skal være opp til innbyggerne og kommunene selv om de skal slå seg sammen med andre kommuner. Siden det ble begått en stor urett av forrige regjering som sammenslo kommuner og fylker ved bruk av tvang, så skulle det bare mangle at innbyggerne på ny får sin stemme hørt.

Vi har sagt hele tiden at blir det flertall for å bli værende i storkommunen, så blir man værende. Blir det flertall for oppdeling, så vil vi kjempe for nettopp det. Det er og skal være takhøyde for å ha ulike standpunkter i selve delingssaken. Jeg håper derfor flest mulig bruker stemmeretten sin 22.januar-2.februar.