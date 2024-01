De fantastiske Kinesiske bussene, som er kjøpt inn for å tilby Ola og Kari sikker transport når bilen og sykkelen må på stallen, har en rekkevidde under disse forhold som snart kan måles i centimeter. Ett eksempel fra Oslo: «Tirsdag morgen er en rekke busser innstilt, og tatt ut av trafikken i morgenrushet i Oslo. Det samme skjedde i går ettermiddag, med rundt 50 innstilte avganger. «Feil på transportmiddelet», viste seg å være årsaken, før Ruter bekreftet at det er de elektriske bussene som er problemet, og det er nå satt inn gamle dieseldrevne busser for å avhjelpe problemet. (Ruter er eid av Oslo Kommune 60% og Viken Fylkeskommune 40%).

Kan vi håpe på et Elektrisk Nytt År, eller må vi like godt hente dieselkanna fra boda og ta bilen fatt?