Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle skrive et leserinnlegg - men nå tar jeg mot til meg for en sak som engasjerer meg.

I to år har jeg bygget opp et næringslivsnettverk her på Sørlandet, der de fleste av arrangementene har vært i Kristiansand. Det har blitt brukt hundretalls av timer på dugnad, fordi jeg tror på å skape en nøytral og lavterskel møteplass der enda flere innen privat og offentlig næringsliv kan treffes og ser at det gir enormt med verdi til de som deltar.

“The network Sørlandet” samler 100 bedrifter annenhver måned og det gjennomføres i snitt 160 møter ila denne formiddagen. Det betyr 800 møter ila et år.

Dugnad for meg er en selvfølge og jeg har selv vært både leder og trener for barneidrett og håndballag - det er ikke der skoen trykker. Men, at the network nå kan miste uvurderlig støtte, ikke bare i form av penger men også kompetanse, kan potensielt bety at vi ikke klarer å fortsette. Tiltak som «the Network» øker innovasjonsevne og kapasitet, det gir grobunn for økt verdiskaping og økt verdiskaping gir flere arbeidsplasser og flere arbeidsplasser gir mer inntekt til kommunen.

I et leserinnlegg 9. april 2020 sa nåværende ordfører at det må bli lettere å være gründer på Sørlandet. I samme artikkel står det: Vi skal utvikle skaperkraften på Agder. Jeg er usikker på om nedleggelse av næringsfondet støtter oppunder dette?