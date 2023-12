Navn på forfatterne står under teksten.

Krigens brutalitet opprører oss, og vi kjenner på dyp sorg over hvert liv som går tapt og for hvert menneskes fremtid som legges i ruiner. Vi er også dypt bekymret for at hatet vil gro og at mer fiendskap blir resultatet.

Hat og ufred sprer seg raskt. Det som skjer i Midtøsten, rører ved sterke følelser og kan bli til fiendskap og ufred også her hos oss. Det må ikke skje.

Derfor er det viktigere enn noensinne at vi alle gjør det vi kan for å bevare fred oss imellom. Da må vi vise at vi bryr oss om hverandre og stå sammen i hverandres frustrasjon og fortvilelse. Vi må også kunne tåle uenighet om politiske løsninger. Sammen kan vi heve stemmen for alle menneskers rett til trygghet og rettferdig fred.

Da må vi også holde fast i at ingen her er ansvarlige for hva som skjer i Israel eller i Gaza. Ingen palestinere eller arabere i Norge er ansvarlige for Hamas sine gjerninger og ingen jøder i Norge er ansvarlig for staten Israels handlinger.

De tros- og livssynssamfunn vi representerer i Forum for Tro- og Livssyn (FTL) har alle i sitt verdigrunnlag at hvert menneske er verdifullt og skal beskyttes, og at vi ønsker fred for alle mennesker. Vi vil fortsette dialogen oss imellom og oppfordrer alle til å gjøre det samme. La oss bygge relasjoner i nabolag, på skoler og på arbeidsplasser. Sammen kan vi motvirke at fortvilelse og motløshet blir til uvennskap og hat. Sammen må vi arbeide for alle menneskers rett til å leve i frihet og i fred.

Anett Andersen (Styreleder FTL/Adventistsamfunnet),

Akmal Ali (Muslimsk Union Agder),

Freddy Berg (Den norske kirke),

Ane Ugland Albæk (Den katolske kirke),

Kristian Røssaak (Humanetisk forbund),

Sozen Larsen (Den norske Sotozen buddistorden),

Solveig Skaara (Metodistkirken),

Marit Zeiffert (Kvekersamfunnet),

Jared McFadzean (Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige),

Azam Mansoor (Ahmadiyya muslimsk trossamfunn),

Ester Seland (styremedlem FTL, Humanetisk forbund),

Liv Godtfredsen (styremedlem FTL, Den norske kirke),

Neda Blakstad (Daglig leder i FTL)