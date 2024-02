For normalt er det den som garanterer for et lån som må punge ut dersom lånet av en eller annen grunn ikke innfris. Men det gjelder tydeligvis bare for «vanlige folk», ikke for stat og fylkeskommune. De sender nemlig garantiansvaret videre til innbyggerne. Som altså er brukerne av motorveien, som nå ikke har råd til å kjøre på den nye og sikre veien. I stedet foretrekker de den gamle og usikre veien.

Det bekymrer fylkesordfører Arne Thomassen fra Høyre. Han har nedsatt en gruppe med ansatte i fylket, Nye Veier og Statens vegvesen som skal «se på hva vi kan gjøre med den store lekkasjen på veiene rundt». Han er altså først og fremst opptatt av å stenge trafikklekkasjen til de bomfrie og usikre veiene som den nye motorveien skulle avløse. Hva det koster for innbyggerne er han mindre opptatt av. Så lenge det ikke er fylkeskommunen, der han selv er ordfører, som må betale.

Utspillet fra fylkesordfører Thomassen er et snedig forsøk på en avledningsmanøver. For garantiansvaret for underskudd i bompengeinnkrevingen bærer han og hans fylkeskommune. Med inntil 3,5 milliarder kroner for den nye motorveien mellom Mandal og Kristiansand. Og det vet han utmerket godt selv. Til NRK uttalte han allerede 5. september 2020 at noe måtte gjøres med veigjelden. Den kunne nemlig stoppe videre utbygging av E39, og han kunne den gang til NRK fortelle at han hadde «diskutert dette med samferdselsministeren».

Om det har gjort inntrykk på ministeren er imidlertid tvilsomt. For selv om Stortinget i forbindelse med trontaledebatten 6. oktober 2020 fattet vedtak om å utrede at «staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både på nåværende og framtidige prosjekter» er det foreløpig skjedd lite. Riktignok ba Samferdselsdepartementet rådgivningsfirmaet Oslo Economics i mars 2023 utrede om en statlig delgaranti vil innebære en økonomisk risiko for staten hvis garantien «måtte innfris ved mislighold av et bompengelån».

Samferdselsdepartementets tåredryppende bekymring for statens økonomiske risiko ved eventuell mislighold av bompengelån er tankevekkende lesning. Mens staten flyter over av penger er det altså ingen i landets administrative og politiske ledelse som synes å bekymre seg for de som er avhengig av å bruke motorveiene.

Det er altså veibrukerne som skal betale. Som toer sine hender, bøyer nakken og kjører gamleveien. Foreløpig.

Og ingen synes å forstå hvorfor politikerforakten er økende i samfunnet!