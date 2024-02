Bernander viser respekt ved å si at han er lettet, men føler ikke for å juble fordi det er mange som opplever tap. Kred for den, herr ordfører.

Men nå er kanskje ettertankens tid kommet for noen og hver? Er det dags for at de høye herrer og damer i Kristiansand tar inn over seg at det faktisk er i underkant av 4000 innbyggere i Søgne og 1700 i Songdalen som misliker å bli styrt fra Kristiansand? Det var altså ikke «bare en liten facebokgruppe» det dreide seg om. Det skal bli interessant framover å se hvordan de som styrer i kommunen vil forholde seg til det.

Å snakke om dårlige tapere om dem som er skeptisk og usikker med hensyn til framtiden, syns jeg er ubehøvlet. Skepsisen kommer av erfaring, og slett ikke all erfaring er god. Det er nå det vil vise seg hvor mye det er bak alle de gode intensjoner som har blitt lansert især etter at det ble besluttet en innbyggerhøring.