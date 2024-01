Det vil få betydning for fremtiden. Din og min.

Fortsatt bli i Kristiansand kommune. Eller bli egen kommune.

Jeg har fulgt sånn rimelig greit med i debatten. Det har klødd i fingrene mine – etter å svare/ kommentere. Vært litt feig. Men nå hiver jeg meg utpå.

Mye er så grenseoverskridende. Dommedagsprofeti – nesten. Dersom vi tar ‘feil ‘ valg denne gangen, så er det ikke måte på hvor elendig vi skal få det.

Men sånn er det ikke! Søgne er ingen øde øy. Prisgitt oss selv. Det er heller ikke sånn at det er kvikk fix å starte på nytt. Men der det er vilje, er det vei!

Det skrives og menes at 400 mill. er summen det vil koste å reversere kommunen, og at pengene kan brukes til så mye annet. Nevnt: helse, skole… Men vi får ikke – aldri, aldri – disse pengene til kommunalt bruk i Kristiansand! Pengene er fra regjeringen – øremerket.

Vi ble lovet så mye. ALT skulle bli bedre. For en stor kommune ga gevinst. Vi skulle dra lasset sammen, må vite! Byrden likelig fordelt – etter størrelse og behov.

Og bestemor skulle IKKE plasseres på Tveit – om hun ikke ville det.

Jeg kan bare ikke se det!!! Hvor er det blitt BEDRE enn før? Hvem har fått det bedre? Politikerne? Administrasjonen? «Vanlige» folk?

For det er jo det det hele kokes ned til: Vi vil ha et godt liv! En trygg hverdag! Tjenester – også offentlige kontorer – tilgjengelig der vi bor. Ikke alt gjort så tungvint. Så fremmed. God oppvekst for de unge. Fremtiden så forutsigbar som mulig – for alle.

Digitalt liv er kommet for å bli. Men det er ikke synonymt med nærhet.

Og ja, det er sant: Til deg som mener nærhet var nærhet til lette tjenester dersom man kjente noen som kjente noen … Tillatelser til bygg o.l. gitt via nærhet til ‘maktpersoner’. Vil vi tilbake til det??? Spurte du.

Sant er det, det var noen ‘brodne kar’ i kommunen. Der det er mennesker, begås feil og dumme ting sies og gjøres. Noen tar makta til egen inntekt.

Men ha det sånn???!!! Selvsagt ikke! Ingen kommuner vil da det! Det handler om evne og vilje til å fjerne ugress i egen hage!

Mindre kommuner er mer transparente. Ikke så mange steder å gjemme seg. Lettere å ta tak i grums og tullete oppførsel.

Og til dere som er redd legene flytter ut: Det tror jeg ingenting på! Min mening teller ikke: Men sant er det at det aldri var legemangel i Søgne.

Dyktige var/og er de også, legene. Vil de flytte? Det er et fritt land! Trusselen preller av på meg i hvert fall. En kommune skal ha legetjenester til sine innbyggere, det er lovpålagte tjenester! Og kompetanse er ikke forbeholdt store kommuner.

Og forresten er Søgne akkurat stor nok!

Til å ha økonomisk ryggrad til drift av tjenester og satsing på fremtiden.

Statsforvalteren sa det: Søgne vil klare seg godt.

Interkommunalt samarbeid hadde vi, og får vi.

Dersom Kristiansand ikke vil det: Vi hadde utbredt samarbeid med flere andre kommuner.

Jeg støtter innlegget og synspunkter til tidligere ordførere og varaordførere i Søgne!

Jeg hadde gleden av å sitte samtidig som dem i kommunestyre, formannskap og planutvalg: De er alle dyktige og redelige mennesker.

Vi kunne ha ulikt syn på åssen vei vi skulle gå, men MÅLET var det samme: Det beste for Søgnes innbyggere!

Godt valg!