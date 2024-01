At innsatsen er tilliten til gjennomføringen av valg i Norge, ser så langt ikke ut til å få dem på bedre tanker.

Til tross for en veldig rask høringsrunde fikk regjeringen inn flere svar som var kritiske til måten de gjennomfører dette valget på. De mest alvorlige innvendingene handlet om hvor lite som skal til for å gjennomføre tilstrekkelig valgjuks til å endre valgresultatet med de utsendte stemmesedlene. Talspersoner fra regjeringspartiene kalte da disse invendingene for avsporinger.

Nå er tilliten til gjennomføringen av dette valget i fritt fall fordi regjeringen prioriterer å gjennomføre valget raskt fremfor sikkert. Fra departementet er svaret at hele dette valget nå hviler på at hver og en av oss har tillit til «vår gode demokratiske natur».

Det holder ikke. Dette valget er statlig initiert av det samme departementet og direktoratet som er ansvarlig for gjennomføring av valg i Norge, det vil si våre øverste valgmyndigheter. De kan ikke være bekjent av å gjennomføre et valg der den eneste sikringen mot juks er en ibodende tillit «til vår gode demokratiske kultur». Det er i alle fall opplagt at departementet har glemt hvordan det stod til med denne kulturen ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Inntil våren 2022 jobbet jeg i Valgdirektoratet med ett mål for øyet: «å bidra til et velfungerende demokrati ved å opprettholde befolkningens tillit til valggjennomføringen». Det gjorde jeg ved å snakke, vise og skrive om hvordan vi i Norge har laget et system for valg i Norge som sikrer frie, direkte og hemmelige valg. Ikke minst var og er dette viktig fordi vi vet at tilliten til valg er under økende press.

I 2017 ble denne tilliten utfordret også i Norge. Systemet var godt og sikkert, men tillitskrisen var likevel et faktum. Daværende regjering gjorde da det eneste riktige og mulige for å sikre tilliten til valget. De strammet inn reglene for opptelling av stemmesedler ti dager før valget og gjenreiste tilliten.

Regjeringen er nå direkte skyld i en tillitskrise til valg i Norge. De må derfor gjøre som sine forgjengere i 2017 og kreve at alle brevstemmegivninger forkastes, da det ikke er mulig å verifisere disse. Samtidig må de stemmeberettigede ved dette valget få en mulighet til å avgi sin stemme fysisk slik som ved andre valg i Norge. Regjeringen bør derfor snarest be Kristiansand kommune om å tilrettelegge for dette, eventuelt sørge for dette selv i egnede fysiske valglokaler. Om nødvendig bistår jeg gjerne.