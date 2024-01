Men så kommer en del praktiske utfordringer. Intensjonen med omvendt voldsalarm (fotlenke) skal fungere slik at hvis den som har besøksforbud nærmer seg boligen til den utsatte kvinnen, så går alarmen. Men hva hvis kvinnen og mannen er ute på byen og tilfeldigvis skulle komme i nærheten av hverandre. Går alarmen da? Antagelig ikke. En mulighet er at begge partene blir utstyrt med Gps slik at politiet til en hver tid kan følge med på hvor de oppholder seg. Men dette blir jo en politisk utfordring om hvor mye overvåkning vi skal akseptere.