Selv om jeg hadde foretrukket det motsatte resultatet. Det har vært en interessant og lærerik periode, på veldig mange plan.

Jeg leser i Fvn blant annet disse utsagnene: «Vi får bare godkjenne at idiotene vant.» Og: «Fantastisk at fornuften seiret denne gang.»

Sett fra mitt ståsted er det sånn at begge parter arbeidet for det de mente var fornuftig. Men med ulike utgangspunkt og med ulike verdier kommer en til ulike konklusjoner.

For min del synes jeg det var bra at resultatet blei såpass tydelig. Så slipper vi blant annet å diskutere om det var falske brevstemmer som avgjorde saken.

Videre har jeg registrert at nå kan kommuneledelsen arbeide for å gi bedre tjenester. Men hva menes med gode tjenester? Jeg håper virkelig at kommuneledelsen har lagt merke til at langt bortimot halvparten av innbyggerne i Søgne og Songdalen har vært misfornøyd med det som har skjedd de siste årene. Det er alvorlig.

Jan Kåre Haugland, tidligere ordfører i Songdalen, har uttalt at det gikk 20 - 25 år med mye bråk før det roet seg etter at Finsland og Greipstad pluss litt Øvrebø blei slått sammen i 1964 til Songdalen kommune.

Vi trenger ikke like lang tid med bråk etter det som har skjedd nå. Det er bystyret og administrasjonen som har hovedansvaret for å bygge én kommune for alle. For alle.

Ellers enda ei gang takk til Atle J Fosse sitt innlegg i Fvn 22.01.2024: «Å ta to tanker i hodet samtidig.» Viser også til Fvn sin leder 04.02.2024: «For egentlig bør alle politikere i Kristiansand nå notere seg hva motstanden til storkommunen Kristiansand handlet om.»

Mitt forslag til en første endring som kan gjøres for å bevise velviljen: La de gamle på omsorgssentrene rundt forbi i Kristiansand, som ønsker seg tilbake til nærmiljøet, få anledning til det. La de pårørende også bli part i prosessen! Sørg for å endre instruksen omsorgssentrene arbeider etter, og sørg for at endringen skjer i praksis.

Med de beste ønsker for fortsettelsen!