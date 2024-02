I forsøket på å lære oss forskjellen mellom epler og pærer i statistisk sammenheng, viser redaktøren til at FVN har støttet seg på data fra SSB. Kritikken om at de burde nyansere bildet, ved å innhente andre data, gjerne fra SSB, avfeies med at dette ville være å regne som statistiske pærer. Altså vedgår FVN at de gjennomgående har valgt sine sure epler for å beskrive noen sure levekår, fremfor noen av de mer søte pærene, som ville balansert "smaksbildet" som tegnes av landsdelen. Forvirrende nok handler dette verken om epler eller pærer, men om kirsebær – cherry picking – der man overser opplysninger som motsier eller nyanserer. Og nyansering trengs, for de av oss som har jobbet med levekår, vet at bildet er sammensatt.

Redaktøren henviser til datatekniske begrensninger som årsaken til at FVN ikke opplyser sine lesere om at barnefattigdommen har gått ned i Kristiansand og at andelen unge uføre (og ikke de middelaldrende) har sunket. Det blir for enkelt, siden andre og mer relevante data og analyser kan bestilles av «byrået», uten å bryte tidsserien. Det trodde jeg ikke FVN med egen gravegruppe trengte andre til å opplyse dem om. Når redaktøren for en gang skyld beveger seg ut i åpent lende og forsøker å belære oss om statistikk, drister vi oss inn på FVN sitt domene og kommer med en liten betraktning om nyhetsverdi. Da FVN presenterte folkehelseundersøkelsen i forrige uke, valgte de nok en gang å sette søkelys på ett par av de "sure eplene" med overskriften "Flere opplever trang økonomi og psykiske plager". Den store nyheten var etter vår vurdering gjemt i aller siste setning: "...at Agder er på linje med andre fylker og landsgjennomsnittet". Dette spesielt i en region som har drevet med levekårsmessig selvpisking i 30 år.

Det hadde vært interessant om FVN spurte egne lesere om de tror levekårene på Sørlandet er bedre, like eller dårligere enn levekårene i resten av landet. Jeg er redd, og redaktøren burde frykte enda mer, at flertallet har en oppfatning av at levekårene er dårligere enn hva som er tilfellet. I så fall er det noen som ikke har gjort jobben sin.