Først var det den dyre strømmen. At staten tjente over 30 milliarder kr mer på strøm enn de betalte ut i strømstøtte i 2022, og ikke løftet en finger for å utjevne de urimelige prisforskjellene for strømmen til næringslivet mellom strømområde Sør-vest og resten av landet, det mener jeg først og fremst vi kan takke finansminister Trygve Slagsvold Vedum for. Som finansminister ville han antakelig fått gjennomslag for andre løsninger dersom han hadde hatt vilje til det, men viljen var ikke til stede.

Som Senterpartiets leder har Vedum også «hovedæren/skylden» for å ville oppløse nesten alt som Solberg-regjeringen slo sammen, enten det gjelder fylker, kommuner, politikamre eller rettssteder, godt assistert av Senterpartiets tidligere kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og Senterpartiets nåværende kommunalminister Erling Sande.

Alle fra Senterpartiet lovpriser som regel minst mulige enheter i offentlige sammenhenger. Men så kommer det plutselig et stort brudd med denne linjen. Senterpartiets forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, vil nå «slå sammen». Han vil bruke nesten en milliard kr for å flytte Luftforsvarets godt fungerende skolesenter fra Kjevik til Værnes. Dette ble riktignok vedtatt av Stortinget i 2016, men det skjedde under en helt annen og roligere internasjonal situasjon enn den vi har i dag. Så vidt jeg husker også med et lavere kostnadsoverslag.

Senterpartiordføreren i Stjørdal, hvor Værnes ligger, Eli Arnstad, er strålende fornøyd. Det er jo ikke så rart, men hvem er så Eli Arnstad? Jo, hun er selvsagt trønder, akkurat som forsvarsminister Gram, men hun er også tvillingsøster til Marit Arnstad, Senterpartiets parlamentariske leder på Stortinget og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Jeg antar at det er den komiteen som nå først må ta Kjevik-saken opp til ny behandling siden verdens-situasjonen nå er en helt annen enn da det tidligere vedtaket om flytting ble fattet, og fordi den tidligere anslåtte økonomiske rammen ikke lenger holdes. Siden ikke ordføreren i Stjørdal tjener penger personlig på flyttingen av skolesenteret til Stjørdal, er det vel neppe snakk om at tvillingsøster, Marit, er inhabil under saksbehandlingen i Stortinget. Uansett er det Stjørdal og Trøndelag som vil tjene på eventuell flytting, og det er trøndere fra Senterpartiet som kan medvirke mest til at flyttingen kan skje. Dette er ikke greit selv om det neppe er snakk om inhabilitet i juridisk forstand. Men det viser i alle fall, som så ofte tidligere at sterke distriktsrepresentanter klarer å trekke verdifull aktivitet og/eller store investeringer til egne hjem-fylker. Selvsagt skjer det på grunnlag av det de mener er en riktig beslutning, men det er det langt fra alle som pleier å være enige i.

Men hvorfor rive fra hverandre landets fremste fly-tekniske opplæringssenter, og det siste militære nærværet på Sørlandet, når verden utenfor «står i brann»? Det er jo klart blitt uttalt at de færreste ansatte på Kjevik vil flytte med til Værnes, og den kompetansen de representerer vil ikke forsvaret klare å bygge opp igjen i løpet av kort tid, kanskje ikke før om 10-15 år? Jeg er ingen forsvarsekspert, men jeg og alle andre vet at ikke verden lenger er den samme som før Russlands stor-angrep på Ukraina for to år siden.

Fra den andre siden «truer» Trump som mulig ny president i USA. Både ut fra en sikkerhetsmessig og en økonomisk synsvinkel virker det som om Senterpartiets forsvarsminister Bjørn Arild Gram ikke har tatt en fornuftig avgjørelse i denne saken. Han slutter seg derfor til rekken av de tre forannevnte regjeringsmedlemmene fra Senterpartiet, Vedum, Gjelsvik og Sande, når det gjelder ufornuftige beslutninger. Slik ser i alle fall jeg det.