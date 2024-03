Selvfølgelig forstår jeg at boligbygging blir langt rimeligere om man flatsprenger et område, ikke minst for infrastruktur som vei, vann og avløp og hele byggeprosessen, og kjøper kan få et rimeligere hus.

Men hvor er naturtomtene? Hvor er trærne og det grønne? Hva gjør dette med menneskene som bor og lever rundt asfalt og istykkersprengte fjell? Hva gjør det med folkehelsen?

Da man i sin tid bygget ut Søm og Gimlekollen, var det naturtomter med ulik variasjon av fjellnabber og vegetasjon som var utgangspunktet for boligbygging. Dermed ble også mange av husene ulike og alle fikk sitt personlige preg. Nå sprenges det ut store områder og bygges opp hus som er mer eller mindre helt like firkantede kasser, hvor det ikke står ett eneste tre igjen. Det er nesten bare fargen på hageslangen som skiller husene. Er det slik vi vil ha det?

Vi vet alle at det tar mange år før trærne vokser seg store. Hva gjør det med oss å ikke ha naturlig vegetasjon rundt oss? Hva gjør det med barn og unge? En generasjon som sliter nok med å få øynene opp fra skjermen.

Det er helt riktig at visse områder skal reguleres til boligområder og vi skal til enhver tid ha nok boligreserve i kommunen for å holde prisene nede, slik vi har klart i mange år. Likevel ber jeg; stopp flatsprengingen! La boligområdene beholde sin naturlige grunn, vegetasjon og særegenheter!