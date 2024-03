Eieren var gjennom opprettelse av 2 konti sikker på at banken skulle betale markedsrente på dette store innskuddet, men den gang ei.

Ved gjennomgang av årsregnskapet viste det seg at banken hadde gitt kr 5450 i rente, tilsvarende 0,25 prosent.

Etter at Norges Bank har økt styringsrenten flere ganger til nå, kan en oppnå mellom 4,5 - 4,75 prosent rente på slike innskudd.

Dette er et ran, men en helt bevisst strategi og mangel på oppfølging fra banken. De sitter helt stille helt inntil kunden eventuelt tar kontakt, og da kan de plutselig tilby både det ene og det andre.

Denne kunden har tapt ca. kr. 75 - 100.000 på grunn av bankens manglende oppfølging og rådgivning.

Bankene skjuler seg bak fortellingen om at det er flere typer konti og at renten derfor må variere. Bankenes varekost er renten på innskuddsmidler, og penger er penger uansett om de er plassert her eller der.

Når det derimot kommer til utlån, er de raske til å øke utlånsrenten umiddelbart etter at Norges Bank har økt sin styringsrente, uavhengig av lånetype.

Det er slik bankene kan vise til rekordresultater med store bonuser til bankens ansatte.

Den lokale banken det her er snakk om skryter av at de i år skal sponse fyrverkeriet til 17. mai, subsidiert av bankens innskuddskunder.

Nå må bankene skjerpe seg og begynne med aktiv rådgivning overfor alle kunder.

Fornøyde kunder er som regel de beste ambassadører for leverandøren, selv om det kan gi noe lavere marginer på kort sikt.