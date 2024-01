Erfaringene fra den nye kommunen sett sammen med krig og dyrtid setter ting i perspektiv og gjør at prioriteringer endrer seg.

Søgne var en flott kommune å bo i, og det vil den fortsette å være. Blir det reversering, vil det helt sikkert være enkelte ting som blir bedre enn om Søgne blir værende i Kristiansand kommune, men det er helt sikkert ting som har blitt bedre og som vil bli enda bedre om Søgne blir værende en del av Kristiansand.

For tre år siden ville jeg definitivt stemt for reversering. Men de siste årene har jeg sakte, men sikkert endret mening. For min del handler det ikke om en enkelt sak eller et enkelt spørsmål, det er summen av konsekvensene en reversering vil medføre og mangel på klare forbedringer.

400 millioner kroner er bare en dråpe i det store oljefond-havet. Men når matkøene vokser og vi stadig har barn som vokser opp i fattigdom, mener jeg at det er her vi må prioritere pengene. Ingen skal trenge å stå i kø for å få utdelt mat i Norge, og ingen barn hadde trengt å vokse opp i vedvarende lavinntektsfamilier hvis politikerne hadde tatt kraftfulle grep. Det er fortvilende å se hvordan man kan bruke mye penger på en kommunedeling, uten å samtidig tette hullene i velferdsstaten.

Administrasjonen i Kristiansand kommune består av dyktige og engasjerte ansatte. Mennesker som går på jobb hver dag for å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi vet at det allerede er krevende å få tak i kvalifisert personell innenfor helse og oppvekst og øke. Hvordan vi skal møte dette er viktig arbeid som det jobbes med i Kristiansand kommune. Dette er arbeid som vil bli påvirket av en eventuell reversering. Mange ansatte vil i lang tid måtte skifte fokus fra dette og annet viktig arbeid, til å drive gjennom en reversering som i beste fall bare vil gi marginalt bedre utfall for innbyggerne i Søgne.

Den siste tiden har vi hørt flere stemmer uttale seg om en eventuell deling. Blant annet innfor helse, omsorg og oppvekst har både ansatte og ledere vist fram fordelene av å være en del av Kristiansand kommune. Blant argumentene som trekkes fram av ansatte ved helsestasjonen er tilgang til flere faggrupper, større og mer robuste fagmiljøer. Når jeg argumenterte mot sammenslåing i 2015, var det fordi jeg vektla smidigheten som er i å være en liten kommune. I dag ser jeg betydningen av større fagmiljø og robusthet i tjenesten, og spesielt for de innbyggerne som trenger kommunen mest. Forhåpentligvis vil Kristiansand kommune med tid og stunder bli minst like smidig som en liten kommune hvis vi kommer dit hvor vi alle ønsker at vi skal være.

Det hadde kanskje på noen måter vært nice to have Søgne, men det er ingen need to have Søgne kommune.

Mange har kanskje sett Bård Tufte Johansens nye program på NRK, Oppsynsmannen. Han hadde nok ikke kommunegrensene på Sørlandet i tankene da han lagde programmet, men hans konklusjon om at landet bygges ned bit for bit hører og hjemme i denne debatten. Naturvenn og aktiv naturverner Peder Johan Pedersen hadde nylig et innlegg i denne avisa hvor han beskrev utbyggingen i gamle Søgne kommune, og i nye Kristiansand kommune. Pedersen er en mann med lang erfaring både innenfor politikk og naturvern, og hans konklusjon om at miljøområdet er bedre tjent med en storkommune, bør lyttes til av alle som er opptatt av naturvern. Med høyresida i førersetet bør vi riktignok ikke forvente en natur- og miljørevolusjon i Kristiansand kommune heller, men det er en styrke i å være flere og det å kunne se større deler av regionen i sammenheng uansett.

For å bruke et kjent uttrykk så hadde det kanskje på noen måter vært nice to have Søgne, men det er ingen need to have Søgne kommune. Jeg tror vi som innbyggere totalt sett vil få et bedre tilbud i Kristiansand kommune. Med sterke og robuste fagmiljøer som ivaretar de som trenger kommunen mest. Når valget er over, håper jeg vi kan fokusere kreftene på å dra i fellesskap for at Søgne skal bli et enda bedre sted å bo, i Kristiansand kommune.