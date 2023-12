Saken henspeiler på oppsplittingen av Søgne, Songdalen og Kristiansand. Jeg har bodd i alle de tre kommunene for flere år siden. Alle tre kommuner var ok å bo i, vi fikk de tjenester vi trengte. Jeg tror og mener alle som er bosatt i nåværende Stor-Kristiansand er fornøyd med tjenestene innbyggerne får. At det skal kastes 400 millioner kroner ut av vinduet, der noen særinger i Søgne og Songdalen skal bestemme over alle Kristiansandere som ikke får avgitt sin stemme, virker udemokratisk. Jeg har en følelse av at noen ildsjeler med hjerte til bygda si, Søgne, har en "sårhet" til byen Kristiansand,