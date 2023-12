Jul er tid god mat, god drikke og godt selskap. For voksne er jula travel, men også et deilig pust i bakken og tid for refleksjon. For barna er jula magisk.

I Agder synes 1 av 2 at det drikkes for mye alkohol foran barn i jula, viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos. Det er kanskje ikke så rart det blir sånn når måneden vi handler mest på Vinmonopolet også er den tiden vi tilbringer mest tid med egne og andres barn.

Og dessverre vet vi at flere får juleminnene forstyrret, eller ødelagt av voksnes alkoholbruk. 90 000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol. For dem er jula ofte ekstra krevende.

Men det er langt flere som kan oppleve at voksnes alkoholbruk kan legge en demper på julemagien.

For barn merker fort at vi voksne endrer oss når vi drikker alkohol. Også før vi selv kanskje tenker over det. Den berømte lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne. For kanskje snakker vi litt høyere? Eller ler litt mer, eller gir en litt hardere high five. Og plutselig var det ikke så farlig med den tannpussen. Barn kan raskt bli utrygge når trygge voksne endrer atferd.

Heldigvis kan vi gjøre noe med det. Vi kan starte med å lytte til barna. For når barna selv blir spurt om hvor mye de synes det er greit at voksne drikker foran dem, svarer de fleste null, ett eller maks to glass.

Er det du som står for handlingen til et av julens selskaper, er det derfor klokt å tenke gjennom hva som blir med i kurven på Vinmonopolet. Heldigvis har det aldri vært lettere å velge gode alkoholfrie alternativer. Enten i stedet for – eller i tillegg til alkoholholdig drikke. Vinmonopolet har aldri solgt mer alkoholfritt – og utvalget har heller aldri vært større, eller mer spennende.

Hva med Vinmonopolets anbefaling om en «Gløggsecco» (eplegløgg og alkoholfri musserende vin) til forrett? Alkoholfri håndverkssider til ribba eller en alkoholfri juleøl til pinnekjøttet? Eller til dessert, en alkoholfri stout med krydret maltpreg til pepperkaken med blåmuggost?

Da Nansen skulle på poltur var det viktig at maten var mest mulig næringsrik i forhold til vekten. «Alkohol i enhver form er etter min erfaring aldeles forkastelig. Den gir kanskje litt varme og hygge i øyeblikket, men en må betale for det siden», mente han.

Vi mener ikke du skal legge en like streng holdning til grunn på din neste poltur! Men vi tror det kan være lurt å tenke gjennom hvor mye alkohol dere nyter sammen med barna.

Det kan bety mye.