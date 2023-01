Lovpålagte oppgaver er viktigere enn Kilden og Kunstsilo

At politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus i en kommentar mener at Norgesdemokratene må straffes fordi at vi med viten og vilje den 15. desember brøt kommuneloven og ikke stemte for kommunebudsjettet, lever bystyregruppen godt med.