Statsråd Tonje Brenna har skikkelig tråkket til, og sagt det som mange mener, men som man ikke sier, fordi venstresiden og avisene og alle andre medier sier noe annet. «Står du i matkø fordi du kan, eller står du i matkø fordi du må», spør Brenna overfor avisen Vårt Land. Og det er mange som applauderer utsagnet.

Mediene sier at nordmenn sulter og har ikke penger til mat. Mens vi andre sier at de fleste av de i matkøene står der fordi det er gratis mat! Og Brenna legger til at folk står i kø «for å bruke penger på andre ting» (NTB fredag). Det er jo egentlig innlysende.

Det er som om noen skulle stå og dele ut 500-hundrelapper på gaten. Folk ville stimle sammen for å få noen, og nå er det altså noen som deler ut mat, det er nesten penger. Gratis mat. Mat kan brukes eller selges. Det er mange utdelinger på gang, man kan gå fra sted til sted, og ingen spør om noe. Det ville være ufint.

Vi ser at folk får alt mulig, avisene tar bilder av posene, det er biff og andestek og sukker og skinke og syltetøy. Og de som deler ut maten, som smiler i avisene hver uke, sier «Vi har ikke nok, det kommer stadig nye kunder!» Selvfølgelig kommer det nye til. Og matposer selges og kundene stiller seg i kø på nytt. Brenna har rett. Om de stopper matutdelingen nå, på øyeblikket, så kommer ikke et eneste menneske i Norge til å dø av sult. Men det er mye å bruke pengene på her i verden.