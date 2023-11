Hva med renseanlegg? Det er jo ikke lenge siden vi ble fortalt at kloakkrensing vil representere den største enkeltinvesteringen Søgne må foreta. Det var ikke nevnt med ett ord. Et annet forhold er det som tilhengere av oppsplitting aldri vil ta i sin munn – det dysfunksjonelle rådhuset med flere varslingssaker enn regnværsdager i Bergen. Er det dette dere vil tilbake til – tidligere ansatte i rådhuset har vel førsterett på jobbene de ble forflyttet fra?

En kommune trenger en viss størrelse for å få en robust profesjonell administrasjon. Det er viktigere enn om du må reise et kvarter de 5 - 6 gangene i livet du trenger å besøke teknisk etat.

Håper søgnebeboere tenker seg om to ganger – som lillesander hadde jeg håpet at vi skulle bli en del av storkommunen. Legg dere på minnet at profesjonell administrasjon er viktigere enn nærhet. Veien er kort fra lokaldemokrati til inhabilt intimdemokrati hvor vedtak blir påvirket av synsing og kjennskap. Husk at størrelse er og et spørsmål om rettssikkerhet.