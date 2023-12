Prisen for flyttinga har blitt dyrere for hver gang jeg har lest avisen. Tidligere da jeg leste i avisen om å flytte konteinerhavna til KMV, så var svaret at det ble for dyrt. Hva var kostnaden? Dyrere enn flytting til Kongsgård/Vige? (Fyllmasse får vi fra tunnellene fra ringveien). Det tekniske skal bare først på plass, så flyttes havna. Hva med jernbanetilknytninga - betyr ikke det noe lenger .... ?